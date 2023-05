Dans une déclaration récente, le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a affirmé que les pays occidentaux sont en guerre contre la Russie dans tous les domaines. Il a fait cette déclaration lors d'une interview accordée au programme Moscou. Kremlin. Poutine, présentée par Pavel Zaroubine, dont un extrait a été partagé sur sa chaîne Telegram le dimanche. Peskov a insisté sur le fait que cette guerre n'est pas limitée à un domaine spécifique, mais qu'elle se répand dans tous les aspects de l'interaction interétatique. "Il s'agit d'une guerre au sens large. Une guerre est menée contre nous sur tous les fronts, qu'il s'agisse de l'économie, des relations interétatiques ou dans le domaine de la propriété", a-t-il déclaré.

Peskov a exprimé son inquiétude en soulignant que les adversaires de la Russie s'étaient même aventurés à toucher des domaines qui semblaient auparavant sacrés. "Nous voyons néanmoins que tous ces fondements "inébranlables" s'effondrent sous les pieds des représentants de l'Occident collectif", a-t-il observé.

Malgré ce constat, le porte-parole du Kremlin a assuré que les objectifs fixés par le président restent inchangés et qu'ils devront être atteints. Interrogé sur la question de savoir si la Russie possédait les ressources et la force nécessaires pour aller jusqu'au bout, Peskov a répondu de manière affirmée : "Nous avons des objectifs définis par le président. Ils n'ont pas changé. Ces objectifs doivent être atteints".

Peskov a également mis l'accent sur la nécessité pour la Russie de ne pas se laisser emporter par les émotions dans cette situation tendue et complexe. "Nous devons rester concentrés et forts, faire ce qui est bon pour nous, ce qui est dans notre intérêt, être fermes mais ouverts à la communication de nos préoccupations, de ce qui est inacceptable pour nous et de ce que nous combattrons, également au sens général du terme. Nous devons leur faire comprendre tout cela", a-t-il conclu.