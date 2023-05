Le 12 mai dernier, le bureau des droits de l’homme des Nations a publié un rapport très accablant sur des faits qui se seraient déroulés dans le village de Moura au Centre du Mali. Dans ledit rapport, le bureau des droits de l’homme de l’ONU a indiqué que l’armée malienne et ses supplétifs au cours d’une opération militaire ont tué 500 personnes. Des viols sur des femmes et des filles ont été mentionnés ainsi que des exécutions sommaires qui ont ciblé un groupe ethnique spécifique. L’opération militaire a duré 05 jours et d’après les représentants de l’ONU, des actes d’une extrême barbarie ont été perpétrés à Moura.

Le rapport a suscité de nombreuses réactions, notamment de la part des autorités maliennes qui parlent d’un document "biaisé, reposant sur un récit fictif". Ce lundi 15 mai, le gouvernement de la transition burkinabè s’est exprimé sur le rapport de l'ONU sur les évènements survenus à Moura. Par l’intermédiaire de son ministre de la communication, Jean Emmanuel Ouedraogo, la transition du Burkina Faso s’est montrée solidaire à l’endroit du peuple malien et des autorités à Bamako. Selon Jean Emmanuel Ouedraogo, les forces armées maliennes engagées dans la lutte contre le terrorisme sont injustement prises à partie par des allégations supposées de violation des Droits de l’Homme.

Article similaire Le Mali rejette les accusations de l'ONU Le gouvernement malien a rejeté les accusations de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) concernant les violations des…

"Le gouvernement du Burkina Faso n’a eu de cesse de le répéter, la violence ignoble et la négation de toute humanité sont celles perpétrées par les innocentes populations sahéliennes par hordes de terroristes assoiffées de sang, de richesse et de pouvoir dont la neutralisation émeut tant la "communauté internationale"." a notifié le porte-parole du gouvernement de transition qui se désole d’une politique internationale prônant un deux poids deux mesures en ce qui concerne les Droits humains alors que dans le même temps, les groupes armés terroristes commettent des massacres contre des populations innocentes.