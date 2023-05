Dans un geste sans précédent, les autorités canadiennes ont émis un avertissement à destination de leurs ressortissants envisageant un voyage aux États-Unis, les incitant à se renseigner sur la manière de réagir face à un tireur actif. Cette mise en garde découle de l'augmentation inquiétante des fusillades de masse à travers les États-Unis. Selon le rapport récent du gouvernement canadien, la situation de violence par armes à feu aux États-Unis a atteint un seuil préoccupant qui nécessite l'attention de tous les voyageurs. La page d'information de voyage du gouvernement du Canada indique : "Le taux de possession d'armes à feu aux États-Unis est élevé. Des incidents de fusillades de masse se produisent, entraînant le plus souvent des victimes. Bien que les touristes soient rarement impliqués, il existe un risque de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment."

Les années dernières ont été marquées par une série de fusillades dévastatrices aux États-Unis, dont certaines ont retenu l'attention internationale pour leur brutalité et leur caractère inattendu. Les attentats de Las Vegas, où un tireur a ouvert le feu sur une foule lors d'un concert en plein air, tuant 58 personnes et en blessant des centaines, ou celui de Parkland en Floride, où un jeune homme a tué 17 personnes dans une école secondaire, sont parmi les plus notoires et tragiques. Ces incidents mettent en évidence les risques potentiels associés à la visite du pays, même si les touristes sont rarement les cibles directes de ces actes de violence.

En réponse à la situation, le gouvernement canadien encourage ses citoyens à demeurer vigilants et à prendre des mesures de sécurité lors de leurs visites aux États-Unis. Ceux-ci sont invités à se familiariser avec les procédures de réponse à une situation de tireur actif, à rester conscients de leur environnement à tout moment et à suivre les instructions des autorités locales en cas d'incident. L'avertissement du gouvernement canadien est une première et marque une reconnaissance officielle du problème croissant de violence par armes à feu aux États-Unis.