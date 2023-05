Les États-Unis ont récemment averti la Syrie, mais aussi l'Iran et les combattants terroristes qu'ils étaient prêts à répondre à d'éventuelles nouvelles attaques contre leurs troupes stationnées dans le pays. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, a déclaré lors d'un discours au Washington Institute for Near East Policy que la menace contre le personnel américain avait diminué, mais que les États-Unis étaient prêts à agir si nécessaire. Sullivan a souligné que les États-Unis étaient toujours engagés dans la lutte contre les groupes terroristes comme l'État islamique et Al-Qaïda en Syrie et en Irak.

Il a cité une récente frappe qui avait tué un dirigeant d'Al-Qaïda en Syrie ainsi qu'un raid des forces spéciales américaines contre des terroristes de l'EI l'année dernière. Ces actions témoignent de l'engagement continu des États-Unis à lutter contre les groupes terroristes qui menacent la stabilité de la région.

Il est important de noter que la Syrie est un théâtre de guerre complexe, impliquant non seulement des groupes terroristes, mais aussi des acteurs étatiques régionaux et internationaux. Les États-Unis ont critiqué à plusieurs reprises l'implication de l'Iran dans le conflit syrien, notamment en fournissant un soutien militaire et financier au régime de Bachar al-Assad.

Dans ce contexte, l'avertissement des États-Unis à la Syrie montre que les États-Unis continuent de jouer un rôle actif dans la région, en protégeant leur personnel et en travaillant à la défaite des groupes terroristes. Cependant, cela souligne également la complexité et la nature en évolution rapide de la situation en Syrie et dans la région dans son ensemble.

Toutefois la situation en Syrie reste précaire malgré la diminution de la menace pour le personnel américain. Les États-Unis ont continué à fournir une assistance militaire aux forces de la coalition en Syrie, notamment en fournissant des armes et des munitions aux Forces démocratiques syriennes.