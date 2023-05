L’Italie est confrontée à une crise démographique qui inquiète bon nombre d’experts transalpins. Actuellement, le pays possède le taux de fécondité le plus bas de la zone UE. Face à cette situation, le Pape François a tiré la sonnette d’alarme. Dans un discours livré à Rome, le souverain Pontife a déclaré que la baisse du taux de natalité était le signe d’un manque d’espoir dans l’avenir, les jeunes générations étant accablées par un sentiment d’incertitude, de fragilité et de précarité.

Le Pape s’est désolé du fait que les jeunes couples préfèrent désormais avoir des animaux de compagnie que des enfants. Il a notamment fait un parallèle avec une jeune femme qui s’était présenté devant lui afin qu’il bénisse son petit chien. "J’ai perdu patience et je lui ai dit : il y a beaucoup d’enfants qui ont faim et vous m’apportez un chien" a notifié le Pape François qui rétorque en ces termes : "La difficulté à trouver un emploi stable, les loyers élevés et les salaires insuffisants sont des problèmes réels". Au cours de son discours dans la capitale italienne, le souverain Pontife a pu compter sur la présence du Premier ministre, Georgia Meloni. D’après plusieurs économistes italiens, la chute de la natalité pourrait engendrer de graves conséquences pour l’économie nationale.

Giancarlo Giorgetti, le ministre de l’Économie a déclaré que la baisse de la natalité en Italie entraînerait une réduction de 18 % du PIB. Selon Georgia Meloni, cette situation correspond à une urgence nationale et il faut au plus vite trouver des solutions idoines pour y remédier. Elle préconise en outre de mettre en place des mécanismes qui vont permettre aux femmes de pouvoir allier vie familiale et professionnel lorsqu’elles tombent enceintes.