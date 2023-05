Ce dimanche 7 mai au Nigéria, le pire a été évité de justesse alors que le pneu d’un avion de Max Air a pris feu à l'aéroport international Nnamdi Azikiwe, NAIA, Abuja. L’incident se serait produit suite à l’arrivée dans l'État d'Adamawa. Selon l’ancien président de la Nigeria Medical Association, NMA, le Dr Mike Ogirima, qui se trouvait à bord de l'avion lors de l’incident, le pneu se serait éclaté après le décollage à l'aéroport de Yola.

Des agents sont intervenus pour évacuer les passagers. Selon ce dernier, le pilote aurait essayé de les rassurer suite à l’incident. Ce fut le moyen pour ce dernier de rendre grâce à Dieu pour avoir évité que le pire ne survienne. Il confie avoir vécu la scène de l’éclatement du pneu. Il aurait tout de même fait l’option du silence et de prières pour ne pas semer la panique au sein de l’appareil.

« Merci Dieu. Nous sommes toujours sur la piste et le pilote nous a rassurés. Il a appelé les escaliers et nous débarquons maintenant de la piste pour être évacués vers le bâtiment de l'aéroport dans le hall d'arrivée », indique-t-il dans un premier temps. « Nous bénissons Dieu parce que nous avons été témoins de l'arrachement du pneu depuis l'aéroport de Yola et nous sommes entrés dans une séance de prière. Je ne l'ai jamais annoncé en tant que chirurgien pour ne pas semer la panique mais nous bénissons Dieu », a-t-il ajouté.