Dans l'univers du football, la rémunération des joueurs a connu une augmentation exponentielle ces deux dernières décennies. Il y a vingt ans, il était impensable d'imaginer les sommes colossales que les footballeurs perçoivent aujourd'hui. Les salaires et les revenus publicitaires se sont envolés, reflétant l'augmentation de la popularité du football et la commercialisation du sport. Au début des années 2000, le footballeur le mieux payé était David Beckham avec un salaire annuel de 28 millions de dollars. Aujourd'hui, cette somme semble presque dérisoire comparée aux salaires des stars actuelles du football. En 2023, le footballeur le mieux payé, Cristiano Ronaldo, gagne une somme stupéfiante de 214 millions de dollars par an​​.

Cette hausse spectaculaire des revenus est en grande partie due à l'augmentation des droits de diffusion, des contrats de sponsoring et des revenus publicitaires. Ces joueurs exceptionnels ne sont pas seulement rémunérés pour leurs performances sur le terrain, mais aussi pour leur image et leur influence hors du terrain. Leurs exploits sur le terrain, comme les buts mémorables, les passes décisives et les victoires en championnat, ont captivé des millions de fans à travers le monde.

Parallèlement à cette augmentation des salaires, les revenus publicitaires ont également explosé. Les marques sont désireuses d'associer leur image à ces stars du football, ce qui a conduit à une augmentation des contrats de sponsoring et des accords publicitaires. Ces revenus supplémentaires ont contribué à faire de ces footballeurs certains des athlètes les mieux payés au monde. Dans cet article, nous allons explorer les carrières et les exploits des huit footballeurs les mieux payés de la planète en 2023. Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant du football de haut niveau.

1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - $214m (£173m) par an

Cristiano Ronaldo, considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, est le footballeur le mieux payé en 2023. Après des passages remarqués à Manchester United, Real Madrid et Juventus, Ronaldo a rejoint le club saoudien Al-Nassr en 2023. Parmi ses nombreux exploits, on compte cinq Ballons d'Or, quatre Coupes d'Europe et de nombreux titres nationaux. Le Portugais est également le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions de l'UEFA

2. Kylian Mbappe (PSG) - $128m (£115m) par an

Kylian Mbappe est devenu une superstar mondiale depuis son explosion sur la scène mondiale avec l'AS Monaco et par la suite avec le Paris Saint-Germain et l'équipe de France. Champion du monde en 2018 avec la France à l'âge de 19 ans, il est l'un des joueurs les plus rapides et les plus redoutés du monde. Il a également remporté de nombreux titres de Ligue 1 avec le PSG.

3. Lionel Messi (PSG) - $120m (£108m) par an

Lionel Messi, souvent considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, a quitté son club de toujours, le FC Barcelone, pour rejoindre le PSG en 2021. Messi a remporté six Ballons d'Or et a mené le Barça à quatre titres de la Ligue des Champions de l'UEFA et dix titres de La Liga. Il détient également le record du plus grand nombre de buts pour un seul club, avec plus de 600 buts pour Barcelone.

4. Neymar (PSG) - $87m (£78m) par an

Neymar a fait sensation en 2017 lorsque le PSG a payé un montant record de 222 millions d'euros pour le recruter du FC Barcelone. Le Brésilien a depuis joué un rôle clé dans la domination du PSG en Ligue 1 et a aidé le club à atteindre sa première finale de Ligue des Champions en 2020. Neymar a également remporté la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA avec Barcelone en 2015 et a remporté une médaille d'or olympique avec le Brésil en 2016【8†source】.

5. Mohamed Salah (Liverpool) - $53m (£47m) par an

Mohamed Salah a établi de nombreux records depuis son arrivée à Liverpool en 2017. L'Égyptien a remporté la Ligue des Champions de l'UEFA et la Premier League avec Liverpool, et a été nommé Joueur de l'année de la PFA en 2018 et 2022. Il a également établi le record du plus grand nombre de buts en une seule saison de Premier League, avec 32 buts en 38 matchs lors de la saison 2017-2018.