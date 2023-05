La position traditionnelle adoptée par les hommes pour uriner, c'est-à-dire debout, est remise en question par une récente recherche de l'institut de sondage britannique YouGov. En effet, l'étude indique que la majorité des hommes à travers le monde préfèrent uriner debout, certains se montrant particulièrement réfractaires à l'idée d'adopter une posture assise. Cependant, le Dr Gerald Collins, urologue consultant au Alexandra Hospital, soutient que la position assise peut présenter des avantages non négligeables.

La préférence pour la position debout semble être une question de commodité et de circonstances, selon le Dr Collins. Cependant, il est intéressant de noter que la volonté des hommes à envisager l'option de l'urination assise semble progresser dans certaines régions du monde. Par exemple, au Japon, une étude de 2020 a révélé que 70% des hommes urinaient assis, ce qui représente une augmentation de 19% par rapport à 2015.

La question de l'hygiène est un facteur significatif dans ce débat. En effet, des recherches ont démontré que l'urine peut éclabousser dans toute la salle de bains lorsqu'on urine debout, ce qui peut potentiellement propager des bactéries nuisibles, comme l'E. coli. En revanche, la position assise pourrait minimiser ce risque.

Au-delà de l'hygiène, uriner en position assise pourrait être bénéfique pour la santé de la vessie. Des chercheurs de l'Université médicale de Leiden aux Pays-Bas ont constaté que cette position pourrait faciliter l'évacuation plus rapide et complète de la vessie. C'est parce que lorsqu'on est debout, les muscles du bassin et de la colonne vertébrale sont activés, mais ils sont complètement détendus lorsqu'on est assis. Le Dr Collins confirme que la position assise est probablement la plus efficace. Cependant, il insiste sur le fait que tout homme ayant des problèmes persistants d'urination devrait consulter un professionnel de santé, car cela pourrait être le signe d'un problème plus sérieux, comme le cancer de la prostate.