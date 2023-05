Les États-Unis et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont récemment signé un accord bilatéral de coopération en matière de défense, une décision qui a suscité la controverse dans cette nation insulaire du Pacifique. Des voix ont pointé le manque de transparence concernant les implications de cet accord. Cette initiative intervient dans un contexte où Washington et Pékin rivalisent pour exercer leur influence dans la région. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, s'est rendu dans la capitale papouasienne, Port Moresby, où il a rencontré le Premier ministre James Marape afin de sceller ce pacte de défense historique.

Les détails précis de cet accord n'ont pas été divulgués publiquement, mais il est prévu que la coopération en matière de défense renforce les liens de sécurité de Washington dans le Sud du Pacifique. Cette initiative va sans aucun doute permettre aux États-Unis d'élargir leur accès aux installations militaires et autres infrastructures en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle représente ainsi une opportunité stratégique pour Washington de renforcer sa présence dans la région et de contrer l'influence croissante de la Chine au cours des dernières années. Entre la Chine et les USA, la rivalité s'est accentuée avec des démonstrations de force et d'influence de part et d'autre. Cet accord intervient après la signature plusieurs mois en arrière d'un accord de sécurité entre la Chine et les Îles Salomon.

Article similaire Les USA défient la Chine après l'exercice militaire autour de Taïwan Les tensions entre les États-Unis et la Chine continuent de monter suite à un exercice militaire chinois dans le détroit de Taïwan. En réponse à…

Une île située dans la même région que la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un signe que Washington veut aussi peser dans la balance dans la région. En fin de semaine dernière, plus précisément le vendredi dernier, la Chine, de son côté, avait mis en garde contre l'introduction de "jeux géopolitiques" dans le Pacifique Sud. Dans un briefing quotidien, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a souligné que la Chine n'avait aucune objection aux échanges et à la coopération normaux entre les parties concernées et les pays insulaires du Pacifique. Il a également appelé la communauté internationale à accorder plus d'attention et de soutien au développement des pays insulaires.