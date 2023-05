Ce mardi 2 mai, l’ambassadeur américain près de la Chine a profité de sa participation virtuelle à un événement au Stimson Center pour déclarer que son pays est disposé à discuter avec Pékin. Pour Nicholas Burns, les deux pays auraient simplement besoin de meilleurs canaux de discussion. Le diplomate américain fait notamment savoir que son pays est prêt à chercher des portes de sorties de crise.

« Notre point de vue est que nous avons besoin de meilleurs canaux entre les deux gouvernements et de canaux plus profonds, et nous sommes prêts à parler », indique-t-il. « Nous n'avons jamais hésité à parler, et nous espérons que les Chinois nous rencontreront à mi-chemin », a-t-il poursuivi avant d’aborder le voyage du patron de la diplomatie américaine en Chine. A ce sujet, il déclare que « lorsque les conditions seront appropriées », le secrétaire d'État Antony Blinken effectuera sa visite en Chine. Il n’a tout de même pas voulu donner de précisions sur ce calendrier.

Ce fut le moyen pour lui de réaffirmer la disponibilité de son pays à renforcer les liens. Ces mots de Nicholas Burns interviennent dans un contexte où les deux pays ont enchaîné les sujets sur lesquels, ils n’arrivent pas à s’accorder au cours de ces derniers mois. Il y a par exemple, le dossier taïwanais qui oppose les États-Unis et la Chine. Les visites répétées d’officiels américains sur l’île ont suscité de violentes réactions en Chine. Pékin continue de considérer l’île comme une partie de son territoire.