Accusé de vouloir limiter les naissances au Bénin depuis l’annonce de l'organisation des assises nationales sur la démographie, le gouvernement par le biais du porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a vivement réagi et a remis les pendules à l’heure. Lors de sa rencontre hebdomadaire vendredi 12 mai 2023 avec les professionnels des médias, le porte-parole du gouvernement a expliqué qu’il ne s’agit pas de la limitation des naissances. Selon lui, il s’agit de procréation responsable. « Combien d’enfants je suis en capacité de faire et de bien entretenir ? C’est de ça il s’agit » a -t-il lâché.

Pour le Secrétaire général adjoint du gouvernement, « le gouvernement pense que le bon sens est bien partagé au Bénin, aussi bien dans les villes et dans les campagnes ». Wilfried Léandre Houngbédji a annoncé qu’un débat sera fait lors de ces assises nationales. Et ce débat, selon lui, va être un moment national et intégralement diffusé sur les réseaux, à la radio comme à la télévision pour que chacun entende ce qui se dit sur la question.

Il a souligné également que « le gouvernement dit qu’il convoque des assises nationales pour que toutes les forces vives , toutes les composantes de la société se retrouvent et discutent d’une préoccupation majeure pour notre pays pour aujourd’hui et pour demain ».