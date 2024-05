Bénin : 12 mois de prison avec sursis pour les militants de la Cstb

Photo de Tingey Injury Law Firm - Unsplash

La sentence est finalement tombée pour les manifestants de la Cstb ce mercredi 15 mai 2024. En effet, 20 d’entre eux ont été condamnés à 12 mois de prison assortie de sursis, selon Bip Radio. Ces mis en cause avaient été poursuivies pour « détention et usage de chanvre indien ou substances psychotropes ». Selon la réquisition du procureur, ils devraient écoper de 24 mois de prison dont 12 ferme. Un seul a été condamné à la prison ferme. Il devra passer 3 mois en prison sur les 12 mois de condamnation. Cette option a été faite à cause de son casier judiciaire.

Il avait purgé récemment une peine de prison à Lokossa. Rappelons que ces différentes personnes avaient été placées sous mandat de dépôt après avoir été présentées au procureur de la République. « Le Procureur leur a dit que suite au prélèvement de leur urine hier sans l’avis, sans la présence de leur avocat ni d’un parent, les résultats du test se présentent comme suit : 21 personnes testées positives et 21 autres sont testées négatives », a expliqué le secrétaire général de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (Cstb).

À la base, plus de 70 personnes avaient été interpellées dans le cadre de la marche de ce 1ᵉʳ mai initiée par la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (Cstb). Les personnes qui ont pu justifier de leur qualité de travailleurs avaient été libérées selon Me Baparapé. Le test d’urine avait permis par la suite de libérer 21 autres avant de condamner les 21 restants.