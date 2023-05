Dans une récente vidéo sous-titrée en persan, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé le rôle des drones Shahed 136 utilisés pour des attaques meurtrières en Ukraine qui sont de fabrication iranienne. Toutefois, ce samedi 27 Mai 2023, les autorités iraniennes ont rapidement réagi en dénonçant ces allégations comme étant des stratégies de Zelensky visant à obtenir des armes et une assistance financière de la part des pays occidentaux. Depuis un moment déjà, l'Iran a reconnu avoir livré des drones à Moscou mais assure que c'était avant le démarrage des hostilités. Ce samedi, la diplomatie iranienne a encore déclaré être opposée à la guerre. «La République islamique a toujours déclaré être opposée à la guerre en Ukraine», a répété samedi Nasser Kanani, porte-parole de la diplomatie iranienne.

Dans sa vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux en Iran, Zelensky affirme que les drones Shahed 136, fabriqués en Iran, sont utilisés pour mener des attaques dévastatrices en Ukraine. Il dénonce notamment des frappes sur des dortoirs étudiants, où les secouristes sont ensuite ciblés par un second drone. Zelensky souligne que ces attaques répétées plongent le peuple iranien dans le "côté obscur de l'histoire", faisant allusion à un soutien présumé de l'Iran à la "terreur russe" en Ukraine. «Vos Shahed qui terrorisent l'Ukraine chaque nuit signifient que le peuple iranien est poussé de plus en plus dans le côté obscur de l'histoire», martèle le numéro un ukrainien Zelensky dans sa vidéo. Ce samedi, c'est au tour de la diplomatie iranienne de réagir et de clarifier la situation.

En effet, la diplomatie iranienne a réagi vivement à ces accusations, qualifiant les déclarations de Zelensky de "fausses allégations". Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, Zelensky cherche à obtenir un soutien financier et militaire de la part des pays occidentaux en utilisant cette rhétorique anti-iranienne. «La répétition de fausses allégations du président ukrainien contre le gouvernement et le peuple iraniens» à pour but d'«attirer le plus possible d'armes et d'aide financière des pays occidentaux», selon l'officiel iranien. Kanani affirme que les déclarations de Zelensky visent à "attirer le plus possible d'armes et d'aide financière des pays occidentaux", suggérant ainsi que le président ukrainien cherche à exploiter la situation pour ses propres intérêts