Le classement Forbes des sportifs les mieux payés est une liste annuelle qui évalue et classe les sportifs professionnels en fonction de leurs revenus générés au cours de l'année écoulée. Cette liste englobe à la fois les revenus gagnés sur le terrain (prix, salaires et bonus) et hors du terrain (contrats de sponsoring, frais d'apparence, revenus de produits dérivés et autres activités commerciales). Le classement Forbes est largement considéré comme une référence pour mesurer la réussite financière des sportifs et reflète également leur popularité et leur influence dans le monde du sport.

Les sportifs figurant sur cette liste proviennent de divers sports, tels que le football, le basketball, la boxe, le golf et le tennis, et sont souvent ceux qui ont su combiner d'exceptionnelles performances sportives avec une présence médiatique importante et des partenariats commerciaux fructueux. En 2023, Cristiano Ronaldo domine le classement Forbes des athlètes les mieux rémunérés avec des gains de 136 millions de dollars. Cristiano Ronaldo, considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps, domine le classement des sportifs les mieux payés en 2023 avec un revenu total de 136 millions de dollars. Sa carrière a débuté au Sporting Portugal avant de rejoindre Manchester United, où il a remporté de nombreux titres, dont la Ligue des champions. Par la suite, Ronaldo a rejoint le Real Madrid, où il a continué de briller en remportant plusieurs titres, dont quatre Ligues des champions. Plus tard, il a signé avec la Juventus, où il a continué à accumuler des trophées avant de revenir brièvement à Manchester United. En janvier 2023, Ronaldo a rejoint le club saoudien Al-Nassr, ce qui lui a permis de décrocher un contrat très lucratif et de figurer en tête de la liste de Forbes.

Lionel Messi, un autre joueur de football légendaire, occupe la deuxième place du classement avec un revenu de 130 millions de dollars. Messi a commencé sa carrière professionnelle au FC Barcelone, où il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club et a remporté de nombreux titres, dont quatre Ligues des champions. En 2021, après une longue carrière passée à Barcelone, Messi a rejoint le Paris Saint-Germain (PSG). Sa collaboration avec le PSG a été fructueuse, avec des contrats de sponsoring lucratifs hors du terrain.

En troisième position se trouve le coéquipier de Messi au PSG, Kylian Mbappé, avec des gains de 120 millions de dollars en 2023. Mbappé, qui est le seul membre de la liste âgé de moins de 30 ans, s'est fait remarquer lors de la Coupe du Monde 2018, où il a aidé la France à remporter le titre. Depuis lors, Mbappé a continué à briller sur la scène internationale et a signé un contrat avec le PSG, où il est actuellement le joueur le mieux payé du club. Voici un aperçu des parcours des 10 sportifs les mieux payés en 2023 :

Cristiano Ronaldo (football) - 136 millions de dollars: Suite à des défis à Manchester United, Ronaldo a rebondi en rejoignant Al-Nassr, propulsant sa carrière et ses revenus. Son palmarès inclut cinq titres en Ligue des champions et quatre Ballons d'Or. Lionel Messi (football) - 130 millions de dollars: Joueur clé du PSG, Messi a gagné 130 millions de dollars grâce à son talent et ses partenariats de sponsoring. Avant de rejoindre le PSG, Messi a remporté de nombreux titres avec le FC Barcelone. Kylian Mbappe (football) - 120 millions de dollars: La jeune star française et coéquipier de Messi au PSG a vu ses revenus atteindre 120 millions de dollars. Il s'est révélé lors de la Coupe du Monde 2018, où il a contribué à la victoire de la France. LeBron James (basketball) - 119,5 millions de dollars: LeBron, quadruple champion NBA et double médaillé d'or olympique, a gagné 119,5 millions de dollars en 2023. Canelo Alvarez (boxe) - 110 millions de dollars: Le boxeur multiple champion du monde, Canelo Alvarez, a engrangé 110 millions de dollars en 2023, se positionnant à la cinquième place. Dustin Johnson (golf) - 107 millions de dollars: Dustin Johnson, vainqueur de l'US Open et du Masters, a accumulé 107 millions de dollars en 2023. Phil Mickelson (golf) - 106 millions de dollars: Phil Mickelson, légende du golf avec six titres majeurs à son actif, a gagné 106 millions de dollars en 2023. Stephen Curry (basketball) - 100,4 millions de dollars: Triple champion NBA et double MVP, Stephen Curry a engrangé 100,4 millions de dollars en 2023. Roger Federer (tennis) - 95,1 millions de dollars: Bien que retiré, Federer figure dans le top 10 grâce à ses partenariats hors court. Ses gains en 2023 s'élèvent à 95,1 millions de dollars. Il a remporté 20 titres en Grand Chelem au cours de sa carrière. Kevin Durant (basketball) - 89,1 millions de dollars: Kevin Durant, double champion NBA et MVP des finales, a gagné 89,1 millions de dollars en 2023.

Ces athlètes ont non seulement excellé dans leur sport, mais ont également capitalisé sur leur succès grâce à des contrats de sponsoring, partenariats et activités commerciales. Les revenus sur le terrain incluent les gains en prix, salaires et bonus entre le 1er mai 2022 et le 1er mai 2023, tandis que les revenus hors terrain sont estimés à partir de contrats de sponsoring, de frais d'apparence et de revenus tirés de produits dérivés