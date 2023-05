La situation dans la ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine depuis l'été dernier, est actuellement entourée de confusion. Ce samedi 20 Mai 2023, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a revendiqué la capture complète de la ville par ses hommes, tandis que Kiev rejette cette affirmation et affirme toujours se battre. Dans une vidéo diffusée par son service de presse sur Telegram, Evguéni Prigojine apparaît aux côtés d'hommes armés devant des bâtiments en ruines et annonce fièrement : "Le 20 mai 2023, aujourd'hui, à midi, Bakhmout a été prise dans sa totalité".

Il affirme également que l'opération pour la prise de la ville a duré 224 jours et qu'il n'y avait que des membres du groupe Wagner présents sur place. Selon les déclarations d'Evguéni Prigojine, ses hommes prévoient de transférer le contrôle de la ville à l'armée russe le 25 mai. "D'ici au 25 mai, nous allons fouiller complètement la ville, créer des positions défensives et la transférerons aux militaires pour qu'ils s'en occupent. De notre côté, nous retournerons dans les bases", a-t-il déclaré dans la vidéo selon les publications de plusieurs médias internationaux dans la journée de ce samedi. Cependant, du côté ukrainien, la situation est différente. L'Ukraine a affirmé qu'elle contrôlait toujours certaines zones de la ville de Bakhmout, malgré les déclarations de capture faites par le groupe paramilitaire russe Wagner.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, a déclaré sur Telegram que la situation sur le terrain était "critique" pour les défenseurs ukrainiens. Elle a précisé : "La situation est critique. Dans le même temps, nos défenseurs contrôlent certaines installations industrielles et infrastructures de la zone ainsi que dans le secteur privé". Il est important de noter que Prigojine est en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire russe. Ces dernières semaines, le patron du groupe paramilitaire qui est présenté comme un proche du président Poutine s'en est pris à plusieurs reprises aux responsables militaires russes. En croisant les différentes informations distillées dans la presse, il est difficile de décrire avec certitude la situation dans la ville de Bakhmout où les forces russes et l'armée ukrainienne se livrent une bataille sans merci. Que se passe-t-il réellement à Bakhmout, est-on tenté de dire donc au regard des dernières informations