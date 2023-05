L’attaque contre le Kremlin continue de défrayer la chronique. Hier mercredi 03 mai 2023, les autorités russes avaient dit avoir neutralisé deux drones qui avaient visé le palais de la présidence. Suite à cette attaque, elles ont accusé l’Ukraine d’avoir voulu attenter à la vie du président russe Vladimir Poutine. Ce jeudi 4 mai 2023, plusieurs personnalités russes ont appelé à réagir. L’ancien président russe, Dmitri Medvedev, a appelé à éliminer le chef de l’État ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans un message posté sur l’application Telegram, il a déclaré qu’ « après l'attentat terroriste d'aujourd'hui, il ne reste pas d'alternative, à part l'élimination physique de Zelensky et de sa clique ».

« Il ne peut y avoir de négociations avec le régime Zelensky »

Outre Dmitri Medvedev, Anatoly Antonov, chef de la représentation diplomatique russe aux États-Unis, a réagi en déclarant que : « La punition sera dure et inévitable ». Le chef de la Douma, Viatcheslav Volodine, a exhorté à « détruire » les autorités ukrainiennes. « Il ne peut y avoir de négociations avec le régime Zelensky. Nous allons demander l'utilisation d'armes capables de stopper et de détruire le régime terroriste de Kiev » a-t-il déclaré sur Telegram. Après l’attaque, le Kremlin a déclaré : « Nous considérons ces actions comme une tentative d’acte terroriste et un attentat contre la vie du président ».

Dans un communiqué, il a par ailleurs a déclaré, se réserver « le droit de prendre des mesures de représailles où et quand elle le jugera approprié ». Notons que les accusations visant Kiev, ont cependant été rejetées par les autorités ukrainiennes. « Nous n'avons pas attaqué Poutine. Nous le laissons au tribunal. Nous combattons sur notre territoire, nous défendons nos villages et nos villes » avait déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Lors d’une conférence de presse à Helsinki, en Finlande, il a déclaré : « Nous n'avons pas suffisamment d'armes pour ça ».