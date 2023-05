Les parents, alliés et amis du défunt opérateur économique Fernand Domanou organisent une marche de protestation pour réclamer justice. Originaire de Djakotomey dans le département du Couffo, Fernand Domanou a été retrouvé mort lundi 8 mai 2023 à Ifangni. Le disparu est l'initiateur d’un projet de port sec entre le Nigéria et le Bénin sur un domaine sis à moins de 10 km du Nigéria et qui devrait être déclaré d’utilité publique.

Après le décès de l'opérateur économique Fernand Domanou, une marche pacifique de protestation aura lieu le vendredi 19 mai 2023 à Djakotomey. Le premier objectif de cette marche est ‹‹ de protester contre l'assassinat crapuleux de notre cher frère Fernand Domanou qui a été froidement abattu à Ifangni dans des conditions non éclairées ››, précisent les initiateurs de cette manifestation. Leur deuxième objectif est de demander à l'état central, de faire diligence pour les procédures d'enquête pour que justice soit rendue à Fernand Domanou. Après une rencontre entre les autorités et les autochtones, Fernand Domanou avait été contacté pour un tête-à-tête avec des propriétaires terriens lorsqu'il a été abattu sur le lieu du rendez-vous par des individus dont les identités restent inconnues.