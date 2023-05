Le célèbre combattant camerounais de MMA, Francis Ngannou, avait fait la une de la presse sportive internationale, quand il annonçait en janvier dernier qu’il ne continuera pas avec l’Ultimate Fighting Championship (UFC). Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’homme âgé de 36 ans ne souhaite pas changer sa décision. Ainsi, des négociations avec Chatri Sityodtong, patron du One Championship, le week-end dernier ont été infructueuses. Celui-ci a confié au South China Morning Post, que sa ligue a pris la décision de se retirer des négociations. « L'ONE a décidé de se retirer du processus d'appel d'offres pour les services de Francis Ngannou » a-t-il déclaré.

« Tous les deux ont compris que parce qu'il s'était déjà engagé »

Chatri Sityodtong a par ailleurs souligné que la décision n’a rien de personnel, soulignant qu’il s’agit juste d’« un manque d’alignement ». Cependant, cette version n’est pas confirmée par Francis Ngannou. Selon les informations du journaliste du MMA Ariel Helwani, ce dernier a commencé à discuter avec le ONE Championship après avoir verbalement accepté de signer auprès d’une autre ligue. Le Camerounais pense que Chatri Sityodtong a tenu de tels propos pour essayer de protéger la réputation sa ligue. « Francis était sur le point de signer un nouveau contrat avec une autre promotion. Selon Francis, il était très franc [avec ONE] à ce sujet, alors ils ont quitté la réunion en bons termes. Tous les deux ont compris que parce qu'il s'était déjà engagé verbalement envers quelqu'un, il est plus que probable qu'il n'ira pas à ONE » a déclaré le journaliste sur le plateau de l’émission The MMA Hour.

Toutefois, la nouvelle ligue avec laquelle Francis Ngannou a signé reste inconnue. Pour rappel, ces informations interviennent plus d’un mois après les propos du combattant sur son avenir. Dans une interview accordée à La Sueur, il avait déclaré que « l’UFC, c’est terminé définitivement ». « J’aime le MMA, je veux toujours le pratiquer. Je crois que j’ai encore quelques combats en moi. J’ai eu de sérieuses conversations avec le PFL et le One Championship également. Pas tellement avec le Bellator, mais il n’y a pas d’empressement » avait-il notamment ajouté.