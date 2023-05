La mort tragique de la fille de 2 ans de Shaquil Barrett, secondeur des Buccaneers de Tampa Bay, a suscité une grande émotion au sein de la communauté sportive et au-delà. Selon nos recoupements d'informations, l'enfant s'est noyé dans la piscine familiale de leur domicile en Floride, dimanche dernier. La police de Tampa a été alertée et a répondu à l'appel vers 9 h 30 du matin. Malheureusement, malgré les efforts des secours pour la réanimer, la petite Arrayah n'a pas survécu et a été déclarée morte peu de temps après son arrivée à l'hôpital.

Le département de police de Tampa a déclaré qu'il s'agissait d'un accident tragique. Les Buccaneers ont également publié une déclaration pour exprimer leur soutien à la famille de Barrett, affirmant que cette nouvelle était déchirante pour toute la famille du club. Ils ont ajouté que leurs pensées et prières étaient avec Shaq, Jordanna et toute la famille Barrett dans cette période incroyablement difficile. "Bien qu'aucun mot ne puisse apporter un véritable réconfort dans un moment comme celui-ci, nous offrons notre soutien et notre amour alors qu'ils commencent à traiter cette perte très profonde de leur Arrayah bien-aimée", a affirmé l'équipe.

Malheureusement, la mort par noyade d'enfants dans les piscines domestiques est un problème récurrent. Cette tragédie n'est pas la première fois qu'une personnalité publique est touchée par un tel événement. À la fin de l'année dernière, le fils de Davido, la star de la musique nigériane, est également mort noyé dans la piscine de l'artiste. Ifeanyi, âgé de 3 ans, le fils qu'il a eu avec Chioma, a été retrouvé sous l'eau pendant un bon moment avant d'être transporté d'urgence dans un hôpital de la région de Lekki, où il a été confirmé mort à son arrivée.