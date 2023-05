Neymar Jr., de son vrai nom Neymar da Silva Santos Júnior, est indéniablement l'une des plus grandes stars du football mondial. Depuis ses débuts en tant que jeune prodige, le Brésilien a su gravir les échelons pour devenir aujourd'hui l'un des athlètes les plus riches et les plus influents du monde. Les exploits de Neymar sur le terrain de football sont légion. L'une de ses plus grandes réalisations est d'avoir remporté la Ligue des champions de l'UEFA avec le FC Barcelone en 2015. Au cours de cette compétition, Neymar a été un élément clé de l'équipe, marquant des buts importants et créant des occasions pour ses coéquipiers. Il a également remporté de nombreux titres avec le Paris Saint-Germain, notamment le championnat de France et la Coupe de la Ligue française.

En plus de ses réalisations en club, Neymar a également connu beaucoup de succès avec l'équipe nationale du Brésil, remportant la Copa America en 2019 et atteignant les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA en 2014 et 2018. Tout au long de sa carrière, Neymar a prouvé qu'il était un joueur incroyablement talentueux et un atout précieux pour toutes les équipes avec lesquelles il a joué.

Les sources de revenus de Neymar

Selon Forbes, Neymar possédait en 2022 86 millions d'euros de revenus. Une grande partie de cette somme provient de son salaire de joueur, mais également de contrats de sponsoring très lucratifs. Le Brésilien est ainsi devenu un véritable ambassadeur de marques de renom comme Puma ou Qatar Airways. Outre ses revenus liés au football, Neymar a également su diversifier ses activités en se lançant dans le cinéma et la télévision. Il a ainsi décroché un rôle dans le film "XXX: Reactivated".

Un train de vie princier

Le succès et la fortune de Neymar se reflètent également dans son train de vie. Le joueur possède une collection de voitures de luxe estimée à plusieurs millions d'euros, avec des modèles de Ferrari, Maserati, Porsche, pour ne citer que quelques marques. Côté immobilier, Neymar ne lésine pas non plus sur les moyens. Sa résidence principale à Rio de Janeiro, acquise en 2017 pour 9 millions d'euros, s'étend sur plus d'un hectare et dispose de toutes les commodités dignes d'une star de sa trempe. En France, il a également loué un somptueux manoir persan de cinq étages à une quinzaine de kilomètres de Paris, pour la modique somme de 16.000 euros par mois. En somme, Neymar est non seulement un prodige du football, mais également un homme d'affaires avisé et un modèle de réussite.