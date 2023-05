Une femme russe, Irina Tsybaneva, a récemment été condamnée en Russie pour avoir laissé une note sur la tombe des parents du président Vladimir Poutine. L'incident s'est produit en octobre 2022, lorsque Tsybaneva a déposé un mot critique sur la tombe, accusant les parents de Poutine d'avoir "élevé un monstre et un tueur". La note suggérait que les parents devraient prendre leur fils avec eux, dénonçant les actions de Poutine en tant que source de douleur et de problèmes. "Parents d'un maniaque, Prenez-le avec vous! Il cause tant de douleur et de problèmes. Le monde entier prie pour sa mort. Mort à Poutine. Vous avez élevé un monstre et un tueur." avait-elle inscrit.

Le tribunal russe a rendu son verdict et a condamné Irina Tsybaneva à une peine de deux ans de probation. Elle a été reconnue coupable de profanation de sépultures motivée par la haine politique. Bien que Tsybaneva ait nié sa culpabilité en affirmant n'avoir ni profané physiquement la tombe ni cherché à médiatiser son geste, le tribunal a tout de même prononcé une peine avec sursis.

L'incident de la note sur la tombe des parents de Poutine s'inscrit dans un contexte tendu depuis l'intervention militaire russe en Ukraine en février 2022. Le gouvernement russe a avertit contre tout trouble à l'ordre public. Certaines mères de soldats ont appelé le président russe à l'aide, mais aussi à leur retour.