Du 13 au 22 mai 2023, le Bénin participe à la 30ème édition des OPAM. À cette compétition continentale, quatre jeunes apprenants défendront les couleurs du drapeau national à Kigali au Rwanda. Funmi Péniel Sylvain Agoli-Agbo du Cpeg Catholique Père Georges Hounyeme dans le Borgou, Foumilayo Grâce Stella Boko du Lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou dans l'Atacora, Vaillant A. Jean-Christian Doho du Cpeg Saint Félix d'Abomey-Calavi dans l'Atlantique et l'élève Ihlam Olaïtan C. Adéléké du complexe scolaire plein épanouissement (CSPE) Mandela de Porto-Novo dans l'Ouémé sont les quatre lauréats qui représenteront le Bénin à la 30ème édition des OPAM.

Avant leur départ du Bénin, le ministre Yves Chabi Kouaro a forgé le mental de la délégation conduite par Pierre Dossou Dossa, inspecteur de Mathématiques et a fait part du soutien du gouvernement. "Vous avez tout le soutien du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon. Nous souhaitons qu'à cette phase des OPAM, que vous puissiez révéler une fois encore le Bénin par les performances que vous allez réaliser", a-t-il indiqué. Il n'a pas manqué de reconnaître la performance de ces lauréats. "Dites-vous que vous avez tout le potentiel qu'il faut pour nous ramener les meilleurs prix. A Kigali, vous représentez le Bénin et tous les Béninois. Dites-vous que vous allez en héros et vous reviendrez encore héros. Nous comptons sur vous", a ajouté le ministre.

Quant aux dispositions entrant dans le cadre de la bonne participation de la délégation béninoise à ce concours, le ministre Kouaro a rassuré les parents des lauréats ainsi que tout le peuple béninois sur les dispositions nécessaires prises par le gouvernement et leur garantir un bon séjour en terre rwandaise. « La nation toute entière compte sur vous. Défendez vaillamment les couleurs nationales. Pas de stress. Vous allez en compétition avec les filles et les garçons comme vous. Ramenez-nous les meilleurs prix. Vous avez nos bénédictions. Bonne chance à vous », a-t-il ajouté. Les ambassadeurs béninois ont reçu le drapeau national, emblème du pays. En recevant le drapeau national, la capitaine de l'équipe, Funmilayo Grâce Stella Boko, a promis au ministre et à tout le gouvernement de porter « haut le flambeau de notre pays » et de revenir « avec les médailles individuelles et collectives ».