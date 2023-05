Un analyste militaire s’est intéressé au dernier développement de la guerre en Ukraine. Pour ce dernier, le soutien qu’apporte la Grande-Bretagne à l’Ukraine en lui fournissant un certain type d’armes peut être à l’origine d’une guerre totale dans laquelle l’Otan peut être embarqué. En effet, Londres dispose de plus de 700 missiles et est prêt à envoyer des missiles à longue portée en Ukraine. Ces armes ont la possibilité de frapper jusqu'à 250 km de distance.

Selon le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, la décision de fournir les missiles à l'Ukraine visait à lui donner la « meilleure chance » de défendre son territoire. Mais à en croire les confidences qui ont été faites par l'analyste militaire Sean Bell, de Sky, cette situation ne plaît pas forcément à la Russie. « À ce jour, les États-Unis et d'autres pays ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que si des armes occidentales étaient utilisées pour frapper des cibles en Russie, il y aurait un risque d'escalade », a-t-il fait savoir

« Cependant, techniquement, n'importe quelle arme peut être utilisée pour frapper à travers la frontière - donc la question ici est vraiment de savoir jusqu'où ces missiles atteindraient le territoire russe », a-t-il poursuivi. On retient que, les États-Unis et le Royaume-Uni craignent d'avoir "risqué une escalade" d'une guerre totale avec la Russie après que des armes ont frappé des cibles à Moscou.