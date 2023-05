Face à l'intensification des attaques de Moscou, Kiev pourrait être plus vulnérable. CNN a révélé qu'un missile hypersonique russe aurait frappé et endommagé l'un des systèmes de défense Patriot qui protègent la capitale ukrainienne. Washington évalue actuellement les dommages pour déterminer si cette batterie doit être retirée ou peut être réparée sur place par les forces ukrainiennes. Cependant, les versions diffèrent entre les USA et la Russie. Le ministère russe de la Défense a assuré qu'un de ses missiles hypersoniques Kinjal n'avait pas seulement endommagé un système Patriot à Kiev, mais l'aurait en fait, complètement anéanti.

"La mise hors service de l'un d'entre eux, même pour une courte période, pourrait affecter la capacité de l'Ukraine à défendre Kiev face à l'intensification des attaques de missiles russes", a précisé un officier américain à CNN.Cette affirmation est cependant contredite par le Pentagone. Il a précisé à CNN que le système de défense était toujours opérationnel. De plus, le radar, l'un des éléments les plus importants de ce système de défense, n'a pas été touché. Ceci devrait permettre aux forces ukrainiennes de réparer cette unité sans devoir la retirer du champ de bataille.

Il est important de noter que l'Ukraine disposerait de deux systèmes Patriot en service, l'un fourni par les États-Unis et une batterie fournie conjointement par l'Allemagne et les Pays-Bas. Une batterie complète de Patriot comprend six éléments principaux : des générateurs, un ensemble de radars, une station de contrôle, des antennes, une station de lancement et des missiles d'interception. Ces composants fonctionnent ensemble pour tirer un missile Patriot et le guider avec succès vers sa cible.

Alors que la tension monte, l'échange d'informations et de versions contradictoires entre les États-Unis et la Russie illustre les enjeux critiques autour de la protection de Kiev et de la défense aérienne en général dans le conflit ukrainien. Le débat Patriot vs Missiles Kinjal devrait donc se poursuivre.