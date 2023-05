L'ancien président américain Donald Trump a récemment accordé une interview à la chaîne de télévision CNN, au cours de laquelle il a abordé la question de la guerre en Ukraine ainsi que celle de Vladimir Poutine, le président de Russie. Concernant la guerre en Ukraine, Trump a déclaré qu'il ne s'engagerait pas à fournir une aide à la défense à l'Ukraine s'il était réélu en 2024, invoquant le manque de munitions pour les troupes américaines. Il a également refusé de prendre parti pour l'un des camps en conflit, préférant une solution pacifique qui mettrait fin aux combats et aux pertes en vies humaines. Trump a même assuré qu'il pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures s'il était réélu.

Concernant l'actuel président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, Trump a déclaré qu'il s'entendait bien avec lui et qu'il aurait pu éviter l'invasion de l'Ukraine s'il avait été toujours président. Toutefois, lorsque les journalistes lui ont demandé s'il considérait Poutine comme un criminel de guerre, Trump a botté en touche, estimant que cette question devrait être discutée plus tard. Selon lui, désigner Poutine comme un criminel de guerre ne ferait qu'aggraver le conflit et rendre plus difficile la conclusion d'un accord de paix.

Pour rappel, au début de l'année, l'ancien président Donald Trump a accusé son successeur le président Biden d’avoir encouragé le président Poutine à bombarder l’Ukraine. Lors d'un court discours de campagne prononcé le week-end dernier à sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, l'ancien président américain a affirmé que le démocrate avait "convaincu" le président russe de bombarder l'Ukraine. Donald Trump a évoqué cette déclaration en soulignant que Joe Biden avait déclaré que ce ne serait "pas un problème" si Vladimir Poutine prenait "certaines parties de l'Ukraine".