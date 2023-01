L’ancien président américain Donald Trump s’en est pris à son successeur à la Maison Blanche, Joe Biden, sur la guerre en Ukraine. Lors d’un mini discours de campagne fait au cours du week-end dernier à sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, l’ex-locataire de la Maison Blanche a déclaré que le démocrate a « convaincu » le chef de l’État russe de bombarder l’Ukraine. Le milliardaire américain a fait cette déclaration, tout en mettant l’accent sur le fait que Joe Biden l’a fait lorsqu’il a dit que ce ne serait « pas un problème » si le président russe Vladimir Poutine prenait « certaines parties de l’Ukraine ».

« La guerre en Ukraine est maintenant à un moment critique »

Notons que les propos de Donald Trump interviennent quelques jours après le numéro un américain eut estimé que les combats en Ukraine se trouvent à un moment critique. « La guerre en Ukraine est maintenant à un moment critique » avait-il déclaré, tout en faisant comprendre que : « Nous devons faire tout notre possible pour aider les Ukrainiens à résister à l'agression russe, [pour que] la Russie n'essaie pas de ralentir le rythme ». Joe Biden avait continué en disant avoir eu une discussion avec son homologue allemand Olaf Scholz, sur la crise en Ukraine.

« Nous avons discuté de ce que nous allons faire. Et aujourd'hui, nous avons annoncé conjointement [...] que nous allons élargir notre soutien à l'Ukraine » avait souligné Joe Biden. Ce dernier a continué en ajoutant que : « Nous, les États-Unis, fournirons à l'Ukraine les véhicules de combat d'infanterie Bradley, et les Allemands fourniront à l'Ukraine les véhicules blindés de combat d'infanterie Marder dont ils disposent. Et en plus de cela, nous aiderons l'Ukraine à se défendre contre les frappes russes depuis les airs ».