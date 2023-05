Un nouvel épisode tendu vient de s'ajouter à la saga internationale entourant le conflit en Ukraine. L'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, Reuben Brigety, a lancé des accusations alarmantes selon lesquelles l'Afrique du Sud aurait fourni des armes à la Russie, en dépit de son engagement proclamé de neutralité dans le conflit ukrainien. Brigety a affirmé avoir des preuves convaincantes qu'un navire russe a été chargé de munitions et d'armes à Cape Town en décembre de l'année précédente.

En réaction à ces allégations, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que son administration enquêtait sur les affirmations de l'ambassadeur. Cependant, ces accusations ont semé le doute sur les relations internationales de l'Afrique du Sud, notamment avec les États-Unis, un de ses principaux partenaires commerciaux. Les États-Unis ont, en effet, exprimé à plusieurs reprises leur préoccupation quant aux liens étroits entre l'Afrique du Sud et la Russie, et à la participation du pays à des exercices militaires avec la Russie et la Chine.

Si ces allégations étaient avérées, elles pourraient non seulement remettre en question la prétention de neutralité de l'Afrique du Sud dans le conflit en Ukraine, mais pourraient aussi la placer dans une position de complicité vis-à-vis de l'agression russe en Ukraine. Selon la BBC, les experts en relations internationales sont particulièrement préoccupés par les conséquences possibles si des armes sud-africaines étaient effectivement utilisées sur le terrain en Ukraine.

Les autorités sud-africaines ont exprimé leur mécontentement face à ces allégations, insistant sur le fait que ces questions auraient dû être abordées par des voies diplomatiques appropriées. Face à ces accusations, l'Afrique du Sud se trouve dans une position diplomatiquement délicate. En tant que membre de l'alliance des BRICS, le pays entretient des liens étroits avec la Russie, mais la récente émission d'un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale a encore compliqué la situation.