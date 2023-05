Ce lundi 1er mai 2023, un train de marchandises a déraillé sur une voie ferrée dans la région de Briansk en Russie, suite à une explosion causée par un « engin explosif ». Le gouverneur local, Alexandre Bogomaz, a déclaré sur Telegram qu'il n'y avait pas de victimes, mais que la circulation sur cette voie ferrée avait été suspendue. «Les services de secours sont sur place. La circulation sur ce tronçon est suspendue», a confié le gouverneur. L'incident s'est produit sur une ligne reliant la ville de Briansk à la localité d'Ounetcha, proche de la frontière ukrainienne.

La compagnie publique des chemins de fer russes a également confirmé l'incident, déclarant que la locomotive du train avait pris feu après le déraillement. Elle a ajouté que sept wagons avaient également déraillé. Selon la compagnie, l'incident a été causé par « l'intervention de personnes extérieures ». «Des unités de pompiers sont sur place», a précisé la compagnie selon les médias qui rapportent l'information. Selon des sources concordantes, la compagnie n'a pas mentionné explicitement la présence d'explosifs.

Cette explosion a eu lieu dans un contexte de crainte d'attaques et de sabotages ukrainiens en Russie. Les tensions entre les deux pays sont tendues depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, suivie de la guerre dans le Donbass, une région de l'est de l'Ukraine. Les attaques russes se sont multipliées ces dernières semaines et plusieurs médias ont annoncé une contre-offensive ukrainienne dans les prochains jours. Les autorités russes n'ont pas encore précisé qui était responsable de cet acte de sabotage, mais elles ont immédiatement dépêché des unités de pompiers et des services de secours sur place pour sécuriser la zone et évaluer les dégâts.