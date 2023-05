L’opposant sénégalais Ousmane Sonko continue de faire parler de lui dans le pays. Peu après la réquisition faite contre lui par le procureur dans le cadre de l’affaire qui l’oppose à la masseuse professionnelle, il a annoncé son retour à Dakar. A la faveur d’un discours qu’il a prononcé devant ses partisans, l’homme politique sénégalais a invité ses partisans à une mobilisation générale pour le rejoindre dans la capitale sénégalaise.

« Je suis fier de vous. Je suis très satisfait de vous. Si vous me faites confiance, permettez-moi de retourner à Dakar. D’ailleurs je vous invite à me rejoindre à Dakar. On va y mener le dernier combat contre Macky Sall », a-t-il lancé dans son allocution, selon des propos rapportés par Senego. « Est-ce que vous êtes prêts à faire face à Macky Sall ? A travers vous je m’adresse à tout le Sénégal. A tous ceux qui croient au projet, mobilisez-vous, vous du Sénégal et de la diaspora ! », a-t-il poursuivi dans sa déclaration.

Article similaire Sénégal : Sonko saisit la Cour Suprême après avoir défié la Justice L’opposant sénégalais Ousmane Sonko fait toujours la Une des médias. Selon une annonce qui a été faite par le média Les Échos, les avocats du…

Cette invitation intervient après la réquisition qui a été faite par le procureur. L’homme de Droit a souhaité que Sonko soit condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viols. Pour l’heure, le jugement a été mis en délibéré et la sentence sera prononcée le 1er juin prochain. Au cours du procès, la masseuse professionnelle a maintenu qu’elle avait été violée à plusieurs reprises par l’homme politique sénégalais dans le salon de beauté dans la capitale sénégalaise. Au cours de ces dernières semaines, de nombreux mouvements d’humeur ont été enregistrés à cause des différents procès de Sonko.