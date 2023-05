Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, a récemment annoncé sur Twitter que la plateforme de micro-blogging qu'il a racheté après des mois de tergiversation envisageait de proposer deux nouvelles fonctionnalités. Il s'agit des appels audio et vidéo qui permettront aux utilisateurs de Twitter de discuter entre eux sans avoir besoin de partager leur numéro de téléphone. "Seront ajoutés prochainement des chats audio et vidéo depuis votre compte vers n'importe quel utilisateur de cette plateforme, ce qui vous permettra de parler à des gens n'importe où dans le monde sans leur donner votre numéro de téléphone", a écrit le milliardaire américain.

Avec ces fonctionnalités, Twitter rejoint d'autres réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou encore l'application de messagerie russe Telegram pour ne citer que celles-là, qui proposent déjà des chats vidéo et audio à leurs utilisateurs. Elon Musk, qui a récemment acheté la plateforme pour 44 milliards de dollars, souhaite en faire une application "à tout faire", qui offre toutes les fonctionnalités les plus populaires des autres réseaux sociaux.

La possibilité de passer des appels audio et vidéo sur Twitter sera sans aucun doute une bonne nouvelle pour les utilisateurs du réseau social, qui pourront désormais communiquer avec leurs abonnés sans avoir à partager leur numéro de téléphone. Elle permettra également de renforcer les interactions entre les utilisateurs de la plateforme. En outre, Elon Musk a également annoncé que Twitter offrirait bientôt la possibilité de crypter les messages privés.

Cela se fait déjà bien sur la plateforme WhatsApp appartenant à Meta de Mark Zuckerberg. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de discuter en toute sécurité, sans craindre que leurs conversations ne soient interceptées par des tiers malveillants. Le PDG de Twitter a déclaré que ce système de cryptage deviendrait rapidement plus sophistiqué, offrant ainsi une sécurité accrue aux utilisateurs de la plateforme. Il y a quelques heures, nous rapportons dans un précédent article que Elon Musk estimait que Whatsapp n’est pas digne de confiance.

WhatsApp : une évolution impressionnante en quelques années

WhatsApp a connu une évolution significative au cours des dernières années, depuis son lancement en 2009. À l'origine, cette application de messagerie était un simple outil de communication entre amis et connaissances. Cependant, depuis son acquisition par Facebook en 2014, WhatsApp a connu une croissance exponentielle et est devenu l'une des applications de messagerie les plus populaires au monde. Au fil du temps, de nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées, notamment la possibilité de passer des appels vocaux et vidéo, les stories, la fonctionnalité de paiement, la vérification de l'authenticité des messages, etc. WhatsApp est désormais une plateforme complète pour la communication personnelle et professionnelle.