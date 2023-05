Le chef de la Direction principale du renseignement (GUR) du ministère ukrainien de la Défense, Kirill Budanov, a récemment déclaré qu'il avait été gravement blessé lors d'un incident survenu dans la région du Donbass. L'incident aurait été causé par un fragment de mine qui a touché Budanov directement au cœur. Bien qu'il n'ait pas précisé la date exacte de l'incident, il a partagé les détails de son expérience traumatisante. L'information a été rapportée par le média internet russophone basé à Riga en Lettonie MEDUZA.

« Il [le fragment de mine] ne peut pas être retiré du corps, c'est dangereux. Mon dos et mon cou ont été perforés. Il a traversé la ligne de front tout seul, sous l'adrénaline, sur environ cinq kilomètres, puis je suis tombé épuisé. La blessure est grave, mais en principe, on peut survivre », a déclaré Budanov lors d'une interview accordée à NV (citation de UNIAN).La Direction principale du renseignement (GUR) est une agence stratégique essentielle pour la sécurité nationale de l'Ukraine. Elle est responsable de la collecte, de l'analyse et de la diffusion des informations de renseignement nécessaires pour soutenir les opérations militaires et défendre l'intégrité territoriale du pays.

Pour rappel, il y a quelques jours, le patron du renseignement ukrainien faisait de troublantes révélations sur les meurtres de pro-Poutine. Il a semblé avoué que son pays l'Ukraine était derrière des assassinats de personnes proches de la ligne du Président de la Fédération de Russie. "Nous avons déjà réussi à cibler pas mal de personnes. Il y a eu des cas très médiatisés dont tout le monde est au courant, grâce à la couverture médiatique", avait-il affirmé selon The Times avant de déclaré selon Meduza: "Nous n'allons pas confirmer ou nier aucune information."