Le chef du service de renseignement militaire ukrainien, le général de division Kyrylo Budanov, a récemment fait des déclarations troublantes concernant les meurtres de personnalités pro-Poutine. Il s'est également prononcé sur ce que le pays dirigé par Volodymyr Zelensky compte faire pour prévenir de potentiels futurs conflits. Selon lui, l'Ukraine envisage de créer une zone frontalière démilitarisée s'étendant jusqu'à 60 miles sur le territoire russe, dans le but d'empêcher un futur conflit avec la Russie. Dans une interview rapportée par le média britannique The Times (à lire en cliquant ici), Budanov a déclaré : "S'ils ne vont pas attaquer et ne décident pas qu'ils veulent se venger dans quelques années, cela ne devrait pas être un problème."

Justement sur ce point précis, Budanov a mentionné que l'Ukraine souhaitait établir cette zone démilitarisée même si le président russe Vladimir Poutine était renversé, car cela contribuerait à préserver la paix à long terme. Ces déclarations soulèvent de nombreuses questions quant aux intentions réelles de l'Ukraine et à l'impact que cela pourrait avoir sur la situation actuelle, où le conflit ne montre que peu de signes de fin. Comment l'Ukraine qui dénonce depuis plusieurs mois une violation de son intégrité territoriale par les forces russes avec l'offensive lancée en Février de l'année veut-elle définir cette zone sans être dans la même illégalité qu'elle fustige depuis plus d'un an maintenant?

Par ailleurs, la question des assassinats de "propagandistes" russes a été soulevée lors d'une entrevue avec la chaîne YouTube ukrainienne Rizni Lyudi(cliquez ici pour voir la vidéo originale non traduite). Bien que Budanov ait confirmé que des assassinats ciblés avaient eu lieu, il n'a pas commenté de manière spécifique ces incidents. Selon le Times, il a déclaré : "Nous avons déjà réussi à cibler pas mal de personnes. Il y a eu des cas très médiatisés dont tout le monde est au courant, grâce à la couverture médiatique." Cependant, il a refusé de fournir des exemples concrets, ajoutant selon une traduction de Meduza: "Nous n'allons pas confirmer ou nier aucune information."

Ces révélations sur les assassinats de propagandistes russes soulèvent de vives inquiétudes quant à la nature des opérations menées par l'Ukraine. Néanmoins, Budanov a expliqué que ces actions visaient des individus russes ayant commis des crimes de guerre contre l'Ukraine. Selon le Times, il aurait déclaré : "Ces cas se sont produits et continueront. Ces personnes recevront une punition bien méritée, et la punition appropriée ne peut être que la liquidation et je la mettrai en œuvre."