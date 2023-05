La semaine dernière, la Russie aurait tenté de détruire un système de défense aérienne Patriot de fabrication américaine en Ukraine en utilisant un missile hypersonique, selon des responsables américains cités par CNN. Malgré cette attaque, l'armée ukrainienne est parvenue à intercepter le missile et à sauver le système Patriot, marquant ainsi leur première utilisation réussie connue de ce système avancé de défense aérienne quelques semaines seulement après son arrivée dans le pays. Le média américain a donné quelques détails sur le système de fabrication américaine.

"Le système de missiles Patriot dispose d'un radar puissant pour détecter les cibles entrantes à longue portée, ce qui en fait une puissante plate-forme de défense aérienne capable d'intercepter des missiles balistiques et plus encore. Mais l'émission radar nécessaire pour repérer les menaces à distance permet également à l'ennemi de détecter la batterie Patriot et de déterminer son emplacement. Et contrairement à certaines défenses aériennes à plus courte portée fournies à l'Ukraine qui sont mobiles et plus difficiles à cibler, la grande batterie Patriot est un système stationnaire, permettant aux Russes de se concentrer sur l'emplacement au fil du temps", affirme le média américain CNN.

Les responsables américains ont expliqué qu'il existait des moyens de camoufler ces signaux dans une certaine mesure, mais que l'armée russe a manifestement été en mesure de déterminer l'emplacement approximatif du Patriot stationné à l'extérieur de Kiev. Ils pensent que les Russes ont capté les signaux émis par le Patriot, leur permettant de cibler le système à l'aide du missile hypersonique de fabrication russe, connu sous le nom de Kinjal ou Killjoy.

L'interception aurait eu lieu selon le média américain CNN dans la nuit du 4 mai, et les défenseurs aériens ukrainiens ont tiré plusieurs missiles depuis le Patriot sous différents angles pour intercepter le missile russe. Ces derniers jours, les média occidentaux ont largement communication sur une prouesse réalisé par l'armée de Zelensky. En effet, selon ces sources, l'armée ukrainienne avait réussi à abattre le missile russe Kinjal présenté auparavant par le président de la Fédération de Russie en personne comme un "missile invincible"