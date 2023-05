La multinationale américaine Mondelez a récemment été sanctionnée en Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont placée la multinationale connue pour ses marques populaires telles que Côte d'Or, Lu et Oreo, sur leur liste noire des "sponsors internationaux de la guerre". Cette décision a été annoncée par l'agence nationale ukrainienne de lutte contre la corruption, qui accuse Mondelez de soutenir indirectement l'invasion russe et de contribuer ainsi au financement du terrorisme après la dernière interview du CEO de la multinationale dans un média belge.

Mondelez devient ainsi la 27e entreprise à être inscrite sur cette liste controversée. De plus, le CEO du groupe, le Belge Dirk Van De Put, est également personnellement visé par ces sanctions. Cette annonce constitue un coup dur pour la multinationale américaine, qui se trouve maintenant confrontée à des restrictions commerciales et financières en Ukraine. Dans une interview récente accordée au journal belge Tijd, le dirigeant de Mondelez a déclaré que la décision de continuer ou non ses activités en Russie avait été l'une des plus difficiles de sa carrière. Il a souligné les énormes pertes financières qu'aurait entraînées un retrait complet de ce marché, mais a également évoqué les conséquences humaines désastreuses d'une telle décision.

Mondelez réalise environ 90% de ses ventes en Russie et y emploie près de 3 000 personnes. De plus, la multinationale se procure ses matières premières auprès de quelque 10 000 agriculteurs russes. La décision des autorités ukrainiennes de sanctionner Mondelez s'inscrit dans le contexte plus large de leur lutte contre l'invasion russe et les entités qui soutiennent cette action. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Fédération de Russie fait face à de multiples sanctions en Occident qui soutient l'Ukraine mais aussi de la part des autorités de Kiev.