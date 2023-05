L'aéroport de Gatwick, l'un des plus fréquentés de Londres, a été temporairement paralysé aujourd'hui après qu'un drone présumé a été repéré près de l'aérodrome. Les opérations ont été interrompues pendant près d'une heure, entraînant le détournement de 12 avions entrants vers d'autres aéroports. Un porte-parole de l'aéroport a confirmé que les opérations ont été suspendues vers 13h45 BST, mais qu'elles ont repris environ 50 minutes plus tard après que les autorités compétentes ont mené des enquêtes sur l'incident. Heureusement, aucun dommage ni aucune collision n'ont été signalés, mais l'incident a causé des perturbations majeures pour les voyageurs.

Ce n'est pas la première fois que Gatwick est confronté à de tels problèmes. En décembre 2018, l'aéroport avait été fermé pendant plus d'une journée en raison d'observations de drones. Cet événement avait semé le chaos parmi les passagers affectant plus d'une centaine de milliers de voyageurs. Malgré les efforts déployés, aucune arrestation ni poursuite n'ont jamais eu lieu en relation avec cet incident.

Depuis lors, les autorités et les experts travaillent d'arrache-pied pour mettre en place des systèmes efficaces de prévention et de détection des drones dans les grands aéroports. Leur objectif est d'empêcher ces engins volants non autorisés de perturber les opérations aéroportuaires et de garantir la sécurité des passagers.

Les drones constituent une préoccupation croissante pour les aéroports occidentaux. Leur utilisation non autorisée à proximité des aérodromes peut entraîner de graves perturbations dans les opérations aériennes, mettant en danger la sécurité et même la vie des passagers. Les incidents récents, tels que ceux survenus à l'aéroport de Gatwick, ont mis en évidence les lacunes dans les systèmes de prévention et de détection des drones. Les autorités aéroportuaires et les experts travaillent activement pour développer des technologies avancées capables de contrer les drones indésirables. Les défis incluent la nécessité d'identifier rapidement les drones suspects, d'intercepter les signaux de commande et de prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité des vols. L'enjeu est de taille, car la présence de drones non autorisés à proximité des aéroports continue de représenter une menace sérieuse pour l'industrie aéronautique occidentale. L'autre défi reste le perfectionnement sans cesse de ces engins qui ne coûte absolument rien comparé aux avions perfectionnés. Il y a donc une réelle capacité de nuisance dans ce secteur.