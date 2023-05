Cooper Andrews, un ex-militaire américain âgé de 26 ans et originaire de Cleveland, Ohio, a tragiquement perdu la vie en Ukraine. Sa mère, Willow Andrews, a révélé que son fils avait été touché par un mortier lors d'un affrontement. Malheureusement, le corps d'Andrews n'a pas encore été retrouvé. L'ancien soldat faisait partie d'un groupe d'activistes et aurait été tué en aidant à évacuer des civils d'une ville assiégée.

Selon sa mère, Andrews avait quitté les États-Unis en novembre pour rejoindre la Légion étrangère en Ukraine, un groupe de combattants étrangers soutenant l'armée ukrainienne. Bien que son contrat ait pris fin en mars dernier, il avait décidé de continuer à se battre pour la cause ukrainienne. Le département d'État américain a déclaré être en contact avec la famille et fournir toute l'assistance consulaire possible dans ces circonstances difficiles.

Rappelons qu'en janvier 2023, Daniel Whitney Swift, un autre ancien militaire américain, membre d'une unité de commando d'élite des Navy Seals, avait été tué en Ukraine. Cette information avait été annoncée par la marine américaine et rapportée par plusieurs médias occidentaux. Le porte-parole de la Navy avait confirmé le décès de l'ancien marine à Dnipro le 18 janvier, sans fournir davantage de détails sur les raisons de sa présence en Ukraine.

La mort de Cooper Andrews soulève à nouveau des questions sur l'implication de combattants étrangers en Ukraine et les risques qu'ils encourent. Les motivations de ces anciens militaires, qui choisissent de s'engager dans un conflit qui n'implique pas directement leur pays, restent diverses et complexes.