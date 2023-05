La justice américaine s’est prononcée sur le cas d’un père qui a tué son enfant, un bébé de 4 mois. Selon les médias américains, le mis en cause Thomas Rowley, âgé de 25 ans, a été condamné à de la prison à vie, hier lundi 22 mai 2023, après avoir été reconnu coupable du meurtre au premier degré de son fils. L’information a été rendue publique dans un communiqué de presse du procureur du Comté d’Ada. Le document précise que l’homme est condamné à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après un minimum de 25 ans. D’après le communiqué de presse, c’était en juin 2020 que Thomas Rowley a tué son fils Milo.

« La maltraitance et l'homicide d'un enfant sont déchirants »

« Je reconnais qu'aucune peine prononcée aujourd'hui ne peut atténuer la perte insupportable de la famille de Milo. Au nom de mon bureau, je présente nos plus sincères condoléances à la mère et à la famille de Milo », a déclaré le procureur du comté d'Ada, Jan Bennetts. « La maltraitance et l'homicide d'un enfant sont déchirants, et je tiens à souligner les efforts inlassables de tous ceux qui ont travaillé sur cette affaire, de mon équipe de procès, les experts médicaux, aux détectives de la police de Boise dont le dévouement et le travail acharné sur cet homicide ont permis à mon bureau pour poursuivre avec succès et rendre justice dans cette affaire » a-t-il ajouté.

Notons que le 20 juin 2020, la police avait découvert que Thomas Rowley avait « sévèrement secoué » son fils, Milo alors âgé de 4 mois. Le père a, par la suite, laissé la tête de l’enfant tomber, premièrement, dans le berceau. Thomas Rowley a cependant attendu quatre heures avant d’amener son fils à l’hôpital. Mais, à leur arrivée au centre médical régional de St Luke, il était déjà trop tard. Il a été constaté que Milo « ne répondait pas et ne respirait pas, et on a découvert qu'il souffrait d'une lésion cérébrale ». C’était après la mort de l’enfant que son père a été arrêté.