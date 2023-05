Dans le monde tourmenté des devises mondiales, le cedi ghanéen se démarque en ayant été la monnaie la plus performante contre le dollar américain au cours des six derniers mois. Selon Bloomberg, cette performance remarquable peut être attribuée à un regain d'optimisme des investisseurs, alimenté par la perspective que le gouvernement du Ghana obtiendra l'approbation du Fonds monétaire international (FMI) pour un prêt de 3 milliards de dollars. Depuis novembre dernier, le cedi a gagné environ 33%, surpassant quelque 150 autres devises à travers le monde.

L'obtention du prêt du FMI est une étape cruciale pour le cedi, car elle pourrait aider à reconstituer les réserves de devises étrangères du pays, qui ont chuté de près de 50% depuis leur pic en août 2021. Ces réserves ont été utilisées par la banque centrale du pays pour atténuer la pression sur la monnaie après une défaillance de la dette du pays. Les experts attribuent la performance exceptionnelle du cedi à ce développement positif, car il s'est renforcé pendant quatre jours consécutifs, atteignant 10,95 par dollar.

La structure du prêt du FMI est conçue pour fournir un soutien continu à la monnaie ghanéenne. Le pays attend le versement immédiat de 600 millions de dollars, la première tranche du prêt de 3 milliards de dollars, à l'issue de la réunion du conseil d'administration du FMI la semaine prochaine. Un autre versement de 600 millions de dollars est attendu en novembre, et le reste sera payé en portions égales de 350 millions de dollars tous les six mois, en fonction des revues du FMI. Si les autorités ghanéennes reçoivent le financement initial et si le sentiment du marché reste positif, la monnaie pourrait s'échanger à 10 contre le dollar.

En plus de l'aide du FMI, le Ghana utilise le Cadre commun du G20 pour restructurer sa dette dans le cadre de ses efforts pour obtenir le prêt du FMI. Cet outil vise à améliorer la coordination entre les créanciers conventionnels tels que le Club de Paris et d'autres prêteurs comme la Chine. D'autres pays africains, tels que la Zambie et l'Éthiopie, utilisent des cadres similaires dans leurs efforts pour restructurer leurs obligations de dette. Le cedi ghanéen est donc en voie de redressement, postant un résultat impressionnant contre le dollar américain cinq jours de suite. Ce développement survient alors que le Ghana prévoit de réorganiser ses dettes locales.