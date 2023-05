Une famille américaine est dévastée après la mort tragique de l’un de ses membres, dans un incendie. Ce dernier, du nom de Demonte Sherrill, qui travaillait sur un chantier de construction à Charlotte, en Caroline du Nord, a trouvé la mort dans les flammes qui se propageaient dans le bâtiment où il se trouvait. Le défunt, âgé de 30 ans, appelait à l’aide dans un direct Facebook avant de mourir. Selon les informations rapportées par la presse américaine, les autorités ont indiqué qu’il n’y avait pas eu de décès sur le chantier.

Il laisse derrière lui quatre enfants

Il s’agit, cependant, d’une information qui a été confirmée au père de Demonte Sherril par le propriétaire de la société de construction. Sa mère, Onita Sherrill, a confié, dans une interview accordée à la chaîne WSOC, avoir assisté aux derniers instants de son fils. « J’espérais qu’il s’en sorte, mais en voyant le Facebook live et la façon dont la pièce s'est remplie de fumée, je n’avais plus aucun espoir à ce moment-là » a-t-elle déclaré. Notons que Demonte Sherrill laisse derrière lui quatre enfants. Pour rappel, cet incendie intervient plusieurs mois après un grand incendie, qui avait ravagé la Californie, en 2022. Le feu, baptisé McKinney, avait ravagé plus de 22 700 hectares de terre.

Les autorités avaient également fait cas d’au moins quatre personnes décédées, tout en soulignant que l’incendie était hors de contrôle durant plusieurs jours. Les corps de deux personnes décédées avaient été trouvés dans un véhicule calciné. Deux autres corps avaient été trouvés, d’après le bureau du shérif du comté de Siskiyou, dans deux maisons distinctes. « La végétation dans la zone est extrêmement sèche et la menace continue d'orages, et des vents forts et imprévisibles allant avec, pourrait provoquer une recrudescence du feu » avait prévenu l’agence de lutte contre les incendies de l’État de Californie.