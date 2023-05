Aux États-Unis, principalement dans l’État du Texas, un arnaqueur qui a voulu jouer au plus malin avec un homme l’a payé de sa vie. Au lieu de saisir les autorités compétentes pour dénoncer l’arnaqueur, Erick Aguirre, 20 ans a préféré se faire justice lui-même. Les faits se sont déroulés dans la ville de Houston où le jeune homme avait rendez-vous avec sa petite amie au niveau d’un restaurant. Possédant tous les deux leur propre voiture, Erick Aguirre et sa copine ont garé près du restaurant. C’est là qu’ils furent abordés par un individu qui leur a indiqué qu’ils doivent payer chacun la somme de 20 $ pour stationner devant l’établissement.

Une fois à l’intérieur du restaurant, le couple fut alerté par un employeur qui a révélé que l’individu qui les a abordés n’est qu’un arnaqueur bien connu dans la zone. Se rendant compte qu’il a été arnaqué, Erick Aguirre a décidé d’agir. Tout d’abord, il va indiquer à sa copine qu’il doit s’absenter pour un petit moment. Il se rend au niveau de sa voiture pour chercher une arme à feu. Aguirre retrouve son arnaqueur et lui tire dessus. Après son acte, le jeune homme retourne dans le restaurant comme si de rien n’était et rassure sa copine qu’il n’y avait rien de grave. L’arnaqueur sera transporté en urgence à l’hôpital, mais il va malheureusement succomber à ses blessures.

Pour 40 $, il vient de perdre la vie. Par la suite, la police va lancer un avis de recherche pour retrouver Erick Aguirre. Bien qu’elle n’a rien à avoir avec le drame, la copine se retrouve aussi sur l’avis. Elle verra l’affiche et elle va immédiatement contacter les forces de police pour leur donner un certain nombre d’informations. L’enquête progresse rapidement et Erick Aguirre sera mis aux arrêts le 18 avril. Accusé de meurtre prémédité, le jeune homme risque une lourde sanction pénale.