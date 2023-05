Le journal officiel de l'Armée populaire de libération (APL) de la Chine a récemment publié un article mettant en garde contre une escalade des tensions en Asie de l'Est selon South China Morning Post. L'article signale que la Chine devrait être en "alerte maximale" face au rapprochement militaire entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, considérant que cela pourrait compromettre la sécurité dans la région.

Selon l'article, les exercices militaires conjoints plus fréquents entre les États-Unis et leurs partenaires asiatiques, ainsi que la poussée pour un partage accru des renseignements, sont préoccupants. L'accent est mis sur la coopération militaire en cours entre ces pays, ainsi que sur leurs projets d'expansion et de modernisation militaire. Les chercheurs de l'APL craignent que cette alliance puisse provoquer de nouvelles confrontations et tensions dans la région.

En outre, les chercheurs suggèrent que les trois pays pourraient chercher à établir un réseau trilatéral de partage de renseignements, similaire aux Five Eyes. Ce réseau inclurait les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, et impliquerait une coopération renforcée entre eux. Cependant, les auteurs soulignent que cette collaboration pourrait mener à une course aux armements et à une confrontation accrue en Asie du Nord-Est.

Enfin, l'article met en garde contre les récents développements dans la coopération nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Sud, ainsi que les indications du Japon sur sa volonté d'accueillir des armes nucléaires américaines ou de développer les siennes. Ces initiatives pourraient augmenter le risque d'instabilité régionale et exacerber les tensions en Asie de l'Est. L'APL appelle à la vigilance et à la prudence pour prévenir une escalade des conflits dans la région.