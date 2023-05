En Alaska, des citoyens chinois se présentant comme des touristes auraient régulièrement tenté d’espionner les installations militaires américaines. L’information a en effet été annoncée par des responsables américains. Ils ont en effet révélé plusieurs incidents impliquant des Chinois qui se sont égarés devant des installations de l’armée américaine. Selon des soldats qui se sont confiés à USA TODAY, un véhicule transportant des citoyens chinois a soufflé devant un poste de contrôle de sécurité à Fort Wainwright à Fairbanks.

Après l’arrestation de ce véhicule, un drone a été découvert à l’intérieur. Les occupants de leur côté qui sont tous des Chinois, ont fait savoir qu’ils étaient des touristes qui se sont égarés. A en croire d’autres soldats qui n’ont pas voulu dévoiler leurs identités au média américain, il s’agirait de tentatives dont le but réel est d’en savoir plus sur les capacités militaires américaines en Alaska. Le Pentagone n’a tout de même pas donné plus de détails sur ces incidents.

Alors que les médias se sont rapprochés du numéro 2 du Pentagone, ce dernier a fait savoir que l'armée prenait un certain nombre de mesures pour s'assurer que ces bases étaient sécurisées, mais elle n'a donné aucun détail. Notons que ce n’est pas la première fois que des affirmations relatives à un espionnage des installations américaines par la Chine fait surface. Il y a quelques mois, un ballon qualifié d’espion a été abattu par les autorités américaines. Cette situation avait suscité de vives réactions au sein des autorités chinoises.