La sœur Wilhelmina Lancaster est la fondatrice des Sœurs Bénédictines de Marie, un monastère situé dans la ville de Gower. La religieuse est malheureusement décédée il ya quatre ans de cela. Ce weekend, les collègues de la sœur Wilhelmina voulaient procéder au déterrement du corps et lui offrir une sépulture. Les religieuses ont été abasourdies de découvrir que le cadavre ne présentait presque aucune trace de décomposition. L’annonce de cette découverte hors du commun a vite fait le tour de la ville et de nombreux croyants se sont précipités sur les lieux.

Une des sœurs du monastère a laissé entendre ceci : "On s’était fait dire par le personnel du cimetière de s’attendre à trouver seulement des os dans ces conditions, puisque sœur Wilhelmina Lancaster avait été enterrée sans embaumement et dans un simple cercueil de bois". Le corps de la sœur afro-américaine avait été placé dans un cercueil en bois et il ne présentait qu’une petite couche de moisissure. Comment un corps sans embaumement peut toujours être en bon état après avoir été mis sous terre depuis 2019 ? D’après les indications des sœurs du monastère, il s’agit d’un signe de sainteté dans la religion catholique.

Article similaire Cet afro-américain de 13 ans décroche son diplôme universitaire et entre dans l'histoire (vidéo) Le jeune Elijah Muhammad est entré dans l’histoire de la communauté afro-américaine grâce à ses performances universitaires. Selon les médias locaux, le jeune garçon de…

Cependant, il ya une explication scientifique qui a été mise en avant par Nicholas Passalacqua, professeur agrégé et directeur de l’anthropologie médico-légale à la Western Carolina University. "En général, quand on enterre un corps dans notre installation de décomposition humaine, nous prévoyons qu’il faudra environ cinq ans pour qu’il se squelettise, aurait-il indiqué à Newsweek. Ça, c’est sans cercueil. Donc pour ce corps, je ne trouve personnellement pas trop surprenant que les vestiges soient bien conservés après seulement quatre ans" a notifié le Pr Passalacqua au média Newsweek