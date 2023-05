Dans une percée majeure pour l'industrie automobile, la Tesla Model Y a atteint le sommet des ventes mondiales au premier trimestre de l'année 2023, devenant ainsi la voiture la plus vendue au monde. C'est la première fois qu'un véhicule électrique réalise cet exploit, confirmant ainsi la montée en puissance de cette technologie révolutionnaire. Cette information a été révélée par l'analyste du secteur JATO Dynamics, soulignant l'impact significatif que Tesla a eu sur le marché mondial de l'automobile.

C'est un tournant historique pour l'industrie automobile : la Tesla Model Y, un SUV entièrement électrique, a réussi à devenir la voiture la plus vendue au monde au premier trimestre de cette année. Cette réalisation remarquable marque la première fois qu'un véhicule électrique atteint cette position convoitée, selon les données fournies par l'analyste de l'industrie automobile JATO Dynamics. La Tesla Model Y a connu une croissance continue de ses ventes à travers le monde au cours des dernières années, ce qui l'a placée sur la trajectoire pour devenir le véhicule le plus vendu au monde. L'entreprise Tesla avait déjà prévu cette réussite avant même le lancement de la voiture, estimant que la demande pourrait atteindre jusqu'à un million d'unités par an.

En 2022, à la surprise de nombreux observateurs, les modèles Model Y et Model 3 de Tesla figuraient déjà parmi les voitures les plus vendues au monde. Cette année, le Model Y a officiellement pris la première place du classement des ventes mondiales au premier trimestre 2023, dépassant des modèles thermiques populaires tels que le Toyota RAV4 ou la Toyota Corolla. Le Model Y est le modèle le plus populaire de Tesla, et en France, il est disponible en deux versions : la version Propulsion à partir de 45 990 € et la version Grande Autonomie à partir de 52 990 €, toutes deux ayant récemment connu une augmentation de prix. La version Performance est quant à elle toujours proposée à partir de 59 990 €.