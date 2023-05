Suite à la récente incursion de soldats favorables à l'Ukraine et contre le président russe Vladimir Poutine en Russie, les autorités de ce pays ont entamé le déplacement des armes nucléaires de Belgorod. Le constat a été fait par Andriy Yusov, le représentant de la Direction principale du renseignement d'Ukraine. Lors d’une interview télévisée, ce dernier faisait savoir qu’il a reçu des informations sur le mouvement d'armes nucléaires russes à Belgorod.

A en croire les précisions qu’il a apportées, les armes seraient également évacuées de la zone près de Grayvoron, une ville et un district de Belgorod. Selon The Insider, un Organe d'information indépendant russe, le représentant de la Direction principale du renseignement d'Ukraine a déclaré que les deux groupes de volontaires voulaient « libérer les territoires de la région de Belgorod du soi-disant régime de Poutine et repousser l'ennemi afin de créer une zone sécurisée pour protéger la population civile d'Ukraine ». Selon les autorités russes, tous les soldats à l’origine de l’incursion ont été maîtrisés.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev s’est prononcé sur cette actualité et a menacé ouvertement l’Ukraine et ses différents soutiens. Pour lui, l’attaque a été possible grâce au soutien des Américains ainsi que les alliés européens. «Le gouvernement à Kyïv est responsable [de ces attaques] et également Washington et les pays de l’Union européenne », a-t-il déclaré. L’ancien président russe Dmitri Medvedev a fait savoir que ces soldats qui ont fait l’intrusion seront «exterminés comme des rats». Ces soldats qui se sont identifiés comme des combattants de la Légion «Liberté de la Russie » ont réussi à franchir ce lundi frontière au nord de Kharkiv. Ils ont effet avancé en territoire russe dans la région de Berlgorod.