Evguéni Prigojine, le fondateur du groupe de mercenaires Wagner, a récemment émis une mise en garde grave sur l'avenir de la Russie, prédisant une révolution de l'ampleur de celle de 1917 si la situation actuelle ne change pas. Cet avertissement intervient dans un contexte de critiques accrues envers la stratégie russe en Ukraine, bien que Prigojine insiste sur le fait que ses commentaires sont motivés par son amour pour la patrie et son désir de servir le président russe Vladimir Poutine. Prigojine a été on ne peut plus clair : si la Russie continue sur sa trajectoire actuelle, elle est vouée à l'échec. Il a averti que la Russie pourrait perdre la guerre, précisant que l'Ukraine est en train d'encercler Bakhmout et planifie une attaque contre la Crimée.

"Très probablement, ce scénario ne sera pas bon pour la Russie, nous devons donc nous préparer à une guerre ardue", a-t-il déclaré. Le fondateur du groupe Wagner a également rejeté la théorie selon laquelle l'Occident se lasserait de la guerre et que la Chine négocierait un accord de paix. Selon lui, cette vision est naïve et dénuée de réalisme. Cependant, le cœur de son avertissement concerne l'éventualité d'une révolution interne. Il a explicitement souligné la division grandissante entre l'élite russe et le reste de la population. "Si les Russes ordinaires continuent à ramener leurs enfants dans des cercueils en zinc pendant que les enfants de l'élite 'se secouent le cul' au soleil", a-t-il dit, "la Russie serait confrontée à des troubles du type des révolutions de 1917 qui ont déclenché une guerre civile."

Prigojine n'est pas optimiste quant à la capacité du pays à éviter une telle crise. "D'abord, les soldats se lèveront, et après cela, leurs proches se lèveront", a-t-il prédit, évoquant l'éventualité de dizaines voire de centaines de milliers de personnes qui pourraient se rebeller. "Nous sommes dans une telle condition que nous pourrions perdre la Russie - c'est le principal problème... nous devons imposer la loi martiale", a-t-il conclu, en exprimant son inquiétude. La question demeure cependant de savoir comment le président Poutine et son administration réagiront à ces préoccupations grandissantes.