L’ancien président russe Dmitri Medvedev s’est prononcé sur l’intrusion de soldats en territoire russe. Alors qu’il rencontrait des officiers russes lors de son déplacement qu’il a effectué au Laos, il a formellement accusé les autorités ukrainiennes d’être à l’origine de cette attaque. Pour lui, elle a été possible grâce au soutien des Américains ainsi que les alliés européens. «Le gouvernement à Kyïv est responsable [de ces attaques] et également Washington et les pays de l’Union européenne », a-t-il déclaré.

Ce fut par ailleurs l’occasion pour le dirigeant russe de remettre en cause les déclarations qui ont faites par les autorités ukrainiennes. Ces dernières indiquaient notamment que les combattants n’étaient pas ukrainiens. L’ancien président russe Dmitri Medvedev a fait savoir que ces soldats qui ont fait l’intrusion seront «exterminés comme des rats». Ces soldats qui se sont identifiés comme des combattants de la Légion «Liberté de la Russie » ont réussi à franchir ce lundi frontière au nord de Kharkiv. Ils ont effet avancé en territoire russe dans la région de Berlgorod.

Selon le point qui a été fait pas les autorités, il s’agit d’actes de « saboteurs » et de « terroristes » qui auraient fait plusieurs blessés dans le district de Graïvoron, à un peu plus de 80 km de la ville de Belgorod. Tous les soldats ayant réussi l’incursion auraient tout de même été maîtrisés. Notons que, l’ancien président russe n’hésite pas évoquer une menace de guerre mondiale ou nucléaire. « La menace d'un conflit nucléaire est-elle passée? Non, elle n'est pas passée. Elle a augmenté. Chaque jour où des armes étrangères sont livrées à l'Ukraine rapproche finalement cette même apocalypse nucléaire... », avait-il déclaré dans une vidéo en mars dernier.