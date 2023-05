Vous avez souvent entendu parler de Web 2.0 sans nécessairement savoir de quoi il s’agit. Après tout, pour la plupart d’entre nous, cette version d’internet est la seule que nous avons réellement connue. Aujourd’hui cependant, nous sommes à l’orée d’une nouvelle ère avec une version d’internet qui s’approche encore plus de l’idéal utopique d’un monde virtuel.

Le Web 3.0 : Définition d’un concept

A ses débuts, internet était censé être un monde virtuel entièrement débridé, sans contraintes et sans limites. Cependant, le rêve idéaliste a rapidement été rattrapé par la réalité. Les contraintes sous formes de performances techniques et les limitations sous formes de régulation ont donné naissance à une version d’internet fonctionnelle, mais encore trop éloignée de l’objectif utopique.

Aujourd’hui, à bien des égards, internet n’est qu’un monde superposé à notre réalité. La manière dont le web s’est structuré a repris les codes de notre société moderne. En s’adossant notamment aux institutions telles que les banques, les gouvernements et les multinationales. Le Web 3.0 se donne pour mission de rejoindre l’idéal entièrement libre et décentralisé d’internet. Et ceci, afin de créer un monde réellement virtuel où les utilisateurs seront aussi libres que possible de l’emprise des gouvernements et des autorités de la « vie réelle ».

L’idée d’un Web 3.0 c’est également une version du web qui serait plus intégrée à la vie réelle. Une version du web grâce à laquelle votre activité en ligne pourrait être une source de rémunération réelle. C’est déjà le cas dans une certaine mesure, mais ici, on parle d'activités qui existent exclusivement en ligne, qui ne sont pas superposées à un produit ou un service dans la vraie vie. C’est déjà le cas avec les casinos en ligne bitcoin où vous pouvez faire fortune sans avoir à mettre les pieds dans un établissement physique.

Quelles sont les implications d’une version 3.0 d’internet ?

On entend souvent le terme Web 3.0 sans avoir une réelle idée des implications que ceci pourrait avoir. Pour faire simple, on peut se concentrer sur le pilier principal de cette nouvelle version d’internet : la décentralisation. Aujourd’hui, un site web est typiquement hébergé auprès d’un fournisseur et uniquement accessible via un nom de domaine enregistré dans un catalogue DNS. C’est-à-dire qu’un site ne peut être accessible qu’en passant par un canal prédéterminé. Et ce, même s’il dispose de dizaines de sauvegardes redondantes.

Bloquer des sites devient donc une opération de routine pour les gouvernements. Ceci peut sembler utile pour censurer des contenus interdits, mais ça permet également de bloquer l’accès à des populations entières. Ceci rend la privatisation de l’information et la discrimination de revenus sur internet très simple à mettre en œuvre. Demain, avec un Web 3.0 entièrement décentralisé, vous pourrez accéder à des contenus disséminés partout sur internet. Il sera virtuellement impossible de policer les utilisateurs ou de limiter leur liberté sous l’action du gouvernement.

Une telle révolution aurait également pour effet d’ouvrir internet et d’en élargir la portée à toute la planète. Les restrictions géographiques, politiques et de diverses autres natures ne seraient plus un obstacle à l’échange libre de l’information sur le web 3.0.

Pourquoi est-ce que le concept de Web 3.0 redevient populaire ?

Si l’idéal de Web 3.0 est si plébiscité, pourquoi est-ce qu’il ne devient populaire que maintenant ? C’est simplement à cause des innovations techniques et technologiques des dernières décennies. Depuis peu, le concept de Peer-to-Peer a fait place à des idées encore plus révolutionnaires. Notamment la notion de blockchain et de crypto-monnaies, le concept de métaverse et les avancées monumentales dans la recherche de l’Intelligence Artificielle et de l’informatique quantique.

Ces technologies, individuellement et de concert, ouvrent les portes d’un monde qu’on pensait hors de portée. Elles permettent d’imaginer un futur pas si lointain où internet pourrait vraiment être débridé et libéré du contrôle des gouvernements et des institutions internationales. Autrement dit, un scénario dans lequel internet serait presque indissociable du rêve utopique des premières heures.

Conclusion

Certes, la notion de Web 3.0 peut sembler utopique. Et personne ne nie le fait qu’elle soulève plusieurs problématiques sur le plan légal et moral. Cependant, nul ne doute des grandes transformations qui se produisent déjà et qui sont encore à venir en ce qui concerne le monde du web. Pour la plupart, nous avons conscience que nous vivons une réelle révolution et que les habitudes des internautes, ainsi que le rapport vis-à-vis d’internet est amené à changer radicalement.