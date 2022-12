Plus de 3.500 sites internet contenant de fausses informations sur la guerre en Ukraine ont été bloqués en Russie. C’est ce qu’a déclaré mardi le centre d'information du Comité national antiterroriste à l'agence TASS. "Plus de 3.500 sites internet diffusant de fausses informations ont été bloqués depuis son début", indique le communiqué. Pour rappel, plusieurs sites internet russes ont également été bloqués en Europe après le début de l'offensive russe en Ukraine. Les pays européens ont accusé ces médias russes de diffuser des fausses informations et favoriser la guerre en Ukraine.