La nouvelle du décès tragique d'un jeune homme de 17 ans, suite à un refus d'obtempérer lors d'une intervention policière à Nanterre, a choqué le pays tout entier et a provoqué une nuit de violences en région parisienne. Face à cette situation dramatique, plusieurs joueurs français ont tenu à exprimer leur réaction, chacun à leur manière, en adressant un message de soutien aux proches de la victime ou en exprimant leur colère face à ce drame.

Parmi ces joueurs, le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de sa profonde tristesse et de son soutien à la famille de Naël, la jeune victime de cette tragédie. Sur son compte Twitter, il a déclaré : « J'ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt ». Les mots de Mbappé témoignent de sa consternation face à cet événement et de sa volonté de soutenir les personnes touchées par cette perte tragique.

Koundé en colère....

Un autre joueur français qui a réagi vivement à cette affaire est Jules Koundé, défenseur du FC Barcelone. Il a exprimé sa indignation et dénoncé un drame, en déclarant : « Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d'obtempérer lors d'un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique », peut-on lire sur son compte Twitter depuis mardi en fin de soirée. Koundé met ainsi en lumière les questions profondes que soulève cette tragédie et appelle à une réflexion sur les problèmes sociaux qui y sont liés.

En outre, le joueur n'a pas manqué de critiquer le traitement médiatique de l'affaire, s'attaquant notamment aux « chaînes d'information en continu ». Selon lui, ces médias déforment la vérité, criminalisent la victime et trouvent des circonstances atténuantes là où il n'y en a aucune. Dans une critique cinglante, il dénonce les plateaux déconnectés de la réalité et les "journalistes" qui posent des "questions" dans le seul but de manipuler l'opinion publique. Il conclut en suggérant de s'informer autrement, en éteignant un peu la télévision.

— Jules Kounde (@jkeey4) June 27, 2023

Le célèbre acteur français Omar Sy a également réagi à la nouvelle dans la soirée du mardi 27 Juin 2023. appelé à ce "qu’une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant". "Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naël, mort à 17 ans ce matin, tué par un policier à Nanterre. Qu’une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant" a écrit l'acteur français sur le réseau social appartenant à Elon Musk.

